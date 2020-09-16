Бишкек, , 18:11 — REGNUM Пенсии ниже размера прожиточного минимума, определенного на уровне 4287 сомов (4079 рублей), в Киргизии сейчас получают 38% пенсионеров. Об этом на пресс-конференции заявил председатель социального фонда республики Медер Ирсалиев.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

При этом глава соцфонда отметил, что десять лет назад этот показатель составлял 86% от общего числа пенсионеров.

Также чиновник сообщил, пенсии размером менее 2000 сомов (1903 рубля) получают 2% пенсионеров, или около 14 тысяч человек, а пенсии свыше 20 000 сомов (19 030 рублей) получают только 0,3% пенсионеров, или 1,8 тысячи человек.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии насчитывается 689 тысяч пенсионеров.