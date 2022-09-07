Москва, , 15:06 — REGNUM Обстрелы Запорожской АЭС со стороны киевских силовиков и их поддержка на Западе — это безрассудство. Россия сделает всё, чтобы не допустить ядерных инцидентов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков 7 сентября в интервью изданию «Международная жизнь».

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что киевский режим и стоящие за ним западные страны пытаются сделать Запорожскую АЭС фактически заложником своих амбиций. Российская сторона продолжит детально разъяснять происходящее. Так, представителям МАГАТЭ были предъявлены конкретные доказательства того, откуда велись обстрелы атомной станции.

«Мы видим, что и дальше предпринимаются попытки со стороны Киева поставить под угрозу станцию… Но мы сделаем со своей стороны всё для того, чтобы никаких ядерных инцидентов не было, понимая безрассудство тех, кто ведёт эти обстрелы, и понимая безрассудство тех, кто помогает целеуказанием и снабжает современным дальнобойным вооружением киевский режим», — подчеркнул Рябков.

Москва приложит максимум усилий, чтобы в Запорожье не случилось худшего, добавил он.

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