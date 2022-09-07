Владивосток, 7 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Росатому поручено представить дополнительные предложения для усиления безопасности Запорожской АЭС. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам президента, на ЗАЭС главную опасность представляют не реакторы, а хранилища отработанного ядерного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ, что доверяет отчёту МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

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