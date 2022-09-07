Берлин, 7 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Решение стран «Большой семёрки» ввести ограничения цен на российскую нефть, с целью не позволить России зарабатывать на продаже энергоносителей, обернётся экономическим ударом для Запада. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в германском издании Compact.

Charles Knowles Выстрел

«Страны G7 планируют выстрелить в свое колено, чтобы ослабить Россию», — отмечают авторы материала.

При этом реакция России на планы стран Запада ввести «нефтяной потолок» вогнала страны G7 в отчаяние, а рынок нефти оказался на грани краха. В публикации приводятся слова вице-премьера России Александра Новака, заявившего, что такие шаги со стороны ЕС ещё больше дестабилизируют мировой нефтяной рынок, а Россия не станет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения. Что касается реализации планируемых ограничений цен на нефть, по мнению авторов статьи, одно дело — установить «ценовой потолок», и совсем другое — обеспечить его соблюдение.

«В конце концов, помимо стран G7, в игру должны были бы вступить Индия, Турция и Южная Африка. Не говоря уже о Китае», — отмечается в материале.

При этом обозреватели указывают, что ни ОПЕК, ни такие крупные участники топливного рынка, как Индия и Китай, не поддержали бы ограничение цен на нефть.

«Кроме того, эта мера поразит европейских и американских потребителей, которые уже сейчас платят высокие цены за энергоносители», — уверены авторы публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада уже несколько месяцев вынашивают идею ограничения цен на поставляемую Россией нефть в виде установления так называемых потолков или предельных цен, чтобы сократить доходы России как ключевого экспортёра углеводородов, которые в последние месяцы возросли, несмотря на падение физических объёмов экспорта.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак пообещал, что страны и компании, которые введут ценовые ограничения на нефть из России, лишатся этого импорта.

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