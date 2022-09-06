Лондон, , 09:03 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) разработала несколько вариантов ограничения цен на российский газ, с помощью которых она рассчитывает справиться с энергетическим кризисом и инфляцией. Об этом пишет газета Financial Times.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно документу, на который ссылается издание, первый план предполагает установление максимального предела цен на весь импортируемый из России газ, либо учреждение единого покупателя российского голубого топлива, который будет вести переговоры о ценах на газ. При этом в Брюсселе полагают, что такие действия могут привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом и «возможной эскалации геополитической напряженности».

Также предлагается и второй вариант. Здесь речь идёт о разделении стран ЕС на так называемые «красную» и «зелёную» зоны в зависимости от вероятности перебоев с поставками газа. При этом в «красной» зоне цены могут быть ограничены, а в «зелёной» оставаться на достаточно высоком уровне, чтобы облегчить потоки газа в страны «красной» зоны. Однако в документе отмечается, что реализовать эту меру будет сложно. Во многом это будет зависеть от координации между странами ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министры финансов G7 подтвердили план установить потолок цен на нефть из России и призвали остальные страны поддержать инициативу. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони уточнил, что ЕС должен ввести лимит на сырую российскую нефть с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

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В США эту идею раскритиковали, усомнившись в том, что «это будет работать в реальной жизни». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поддерживает идею установления потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводам. В индии пообещали «тщательно изучить» целесообразность поддержки идеи, предложенной «Большой семеркой» G7.