Москва, 7 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Россия сохранит приверженность принципу открытости и гостеприимства, взяв курс на возвращение электронных виз и даже безвизового посещения страны в рамках морских и речных круизов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») по итогам состоявшегося накануне расширенного заседания президиума Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сангаджи Тарбаев

«Президент РФ поддержал данную меру как способ формирования образа нашей страны непосредственно от получаемых впечатлений», — отметил Тарбаев.

Кроме того, президенту были представлены варианты поощрения сразу нескольких направлений в туризме с помощью повышенного кешбэка — на туры по местам боевой славы (военно-патриотический туризм), по местам проживания коренных народов (этнографический туризм), к природным красотам (экологический туризм), отметил парламентарий.

Кроме того, депутат убежден, что развитие туризма на природных территориях Камчатки, Байкала, Алтая и Большой Волги послужит дополнительными мерами по защите экологии, что является приоритетом «Новых людей». Неконтролируемый туризм приносит больший ущерб экологии, чем возможность организовать турпоток с рассчитанной нагрузкой на окружающую среду, отметил он.

Госдуме также будет поручено разработать новый законопроект, дающий регионам возможность устанавливать и взимать туристический сбор. Это право (не обязанность!) будет определяться непосредственно субъектом Федерации.

«Членами комитета по туризму проект данного закона уже разработан и был направлен на ознакомление в регионы РФ. Субъекты РФ положительно оценили данную инициативу», — сказал Тарбаев.

Парламентарий также подчеркнул, что на стол президенту РФ легло предложение комитета Госдумы по туризму по созданию новой международной организации на базе ЕАЭС, ШОС или БРИКС в рамках исполнения протокольного поручения Госдумы.

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