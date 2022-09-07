Владивосток, , 12:53 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к президенту России Владимиру Путину за поддержкой идеи создания курорта на Каспийском побережье. С помощью государства власти региона рассчитывают построить морской курорт до 2030 года.

Берег Каспия AnastassiyaL

В своем обращении, сделанном в ходе заседания госсовета по туризму во Владивостоке, Меликов отметил, что проект курорта на Каспии имеет федеральное значение и станет прорывным на Северном Кавказе.

«Представил Владимиру Владимировичу проект нового курорта, который, мы в этом уверены, позволит сформировать совершенно иной взгляд на Кавказ — как на территорию безопасного развития и инноваций, центр культуры и образования. Ко всему прочему, это еще более 110 тысяч новых рабочих мест», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что в случае строительства курорта такого уровня «ни одна прикаспийская страна не присоединится к недружественным действиям Запада в отношении России». По словам Меликова, курорт будет расположен всего в 60 км от южной границы России и станет «настоящей витриной экспортных возможностей страны».

Напомним, в августе 2022 года сообщалось, что вопрос строительства курорта на побережье Каспийского моря, который может стать альтернативой перегруженному Сочи, рассматривался на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Его планируют создать на территории около 200 га, цена вопроса составляет около 300 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане могут построить морской курорт — аналог Сочи