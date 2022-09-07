Владивосток, 7 сентября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашение с компанией «Юматекс» на полях Восточного экономического форума сегодня, 7 сентября. Соглашение подразумевает строительство верфи для производства малых судов. Планируется, что до 2026 года компанией будет создано до ста судов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

kikiwis Вид на посёлок Корсаков. Залив Анива, Сахалин

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На базе портовых сооружений бывшего рыбоконсервного завода в Корсакове планируется начать строительство морских судов малой категории. «Юматекс» рассматривает вопрос о статусе резидента преференциального режима для получения мер государственной поддержки.

«Производство малых судов из композитных материалов — перспективный бизнес. Такая современная высокотехнологичная продукция нужна дальневосточным рыбакам для прибрежного промысла, туристическим компаниям — для перевозок гостей. И очень важно, что ее будут производить на Сахалине. Результат — рост поступлений в бюджет и создание 800 новых рабочих мест», — отметил Лимаренко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта.

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