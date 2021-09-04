В Приморье фотоловушки зафиксировали тигрицу — мать-героиню
В Приморье в нацпарке «Земля леопардов» фотоловушка впервые зафиксировала амурскую тигрицу с пятью котятами, сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО». Случилось это накануне второго Международного форума по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке 5 сентября.
На ВЭФ дальневосточные деликатесы можно попробовать по цене от 200 рублей
На выставке «Улица Дальнего Востока» на острове Русский открылся фудкорт для гостей, участников и артистов VII Восточного экономического форума.
В столице Приамурья готовятся к строительству нового микрорайона
Компания «ПИК» готовит проекты и участки для возведения новых жилых домов в «Северном жилом микрорайоне» Благовещенска. Строительство начнут уже в ноябре, сообщил на полях VII Восточного экономического форума 5 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов.
Песков назвал основные темы выступления Путина на ВЭФ.
Песков: тайфун «Хинамнор» не помешает участию Путина в работе ВЭФ-2022.
Главный законодатель Китая первым делом поехал в Россию на ВЭФ — GT
Высокопоставленный законодатель Китая Ли Чжаньшу начнет поездку по четырем странам, которая включает в себя визит в Россию, где он примет участие в 7-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ), в связи с чем эксперты отметили, что участие в ВЭФ, крупной российской платформе для продвижения глобального и регионального сотрудничества, демонстрирует прочные связи и тесное сотрудничество между Китаем и Россией в условиях растущей глобальной геополитической напряженности.
В Минздраве заявили о резком росте риска бесплодия после 30 лет
Риск бесплодия увеличивается у женщин примерно на 5% ежегодно после 30 лет. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина.
«Стремительно увеличивается риск бесплодия. Примерно на 5% в год после 30 лет снижается вероятность стать мамой, то есть забеременеть», — сказала Долгушина.
Делегация Еврейской АО намерена подписать на VII ВЭФ 11 соглашений.
На ВЭФ принято решение построить в столице Якутска новый микрорайон
На берегу реки Лена в Якутске появится новый микрорайон. В его строительство вложат около 53 млрд рублей, планы анонсированы на VII Восточном экономическом форуме 5 сентября.
Попова предупредила о напряжённом эпидсезоне по гриппу
Предстоящий эпидемический сезон по гриппу пройдёт достаточно напряжённо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 сентября журналистам на полях ВЭФ.
«Весь мир предполагает, и учёные, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряжённым, и мы готовимся заранее», — сказала Попова.
Попова анонсировала получение нового препарата от оспы
В ближайшие недели специалисты получат новый препарат против оспы. Об этом «на полях» Восточного экономического форума заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«От оспы мы готовы будем, я думаю, что в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения», — сказала Попова.
Вместе с Путиным в VII ВЭФ примут участие лидеры шести стран
В Якутии построят завод по производству сжиженного природного газа
В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа и нефтеналивного терминала в Якутии.
На ВЭФ-2022 министры погасили почтовую продукцию, посвящённую Году тигра
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко: «Уверен, наш форум усилит внимание международного сообщества к проблеме сохранения тигра. А это, в свою очередь, поддержит всю экосистему, в которой обитает полосатый хищник».
Попова заявила о напряжённом эпидсезоне по гриппу
Эпидемиологический сезон по гриппу ожидается напряжённым, и органы здравоохранения готовятся к этому заранее. Об этом «на полях» Восточного экономического форума заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Весь мир предполагает, и ученые, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, и мы готовимся заранее», — сказала Попова.
Якутия договорилась на ВЭФ о строительстве предприятия по сортировке мусора
Путин проведёт во Владивостоке заседание Госсовета
Президент России Владимир Путин 6 сентября проведёт во Владивостоке заседании Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.
Гости павильона Приамурья на VII ВЭФ могут запустить ракету в космос
«Дан старт ВЭФ-2022! Амурская область оригинально представила свой промышленный и инвестиционный потенциал, а также богатую культуру. В нашем ярком павильоне много интерактивных площадок, можно даже собственноручно отправить ракету с космодрома Восточный. Наша команда показала высокий уровень! Так держать!» — отметил глава региона.
На ВЭФ-2022 открыли акселератор инновационных проектов технопарка «Русский»
Одним из первых событий деловой программы Восточного экономического форума во Владивостоке стало открытие акселератора технопарка «Русский».
На площадке Восточного экономического форума 2022 начал работу стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
На VII ВЭФ дали старт работе угольного разреза в Якутии
Сыллахский угольный разрез начал работать в Якутии. Старт проекту был дан торжественно на VII Восточном экономическом форуме при участии главы республики Айсена Николаева и заместителья министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова.
Путин после возвращения из Владивостока проведет совещание по экономике
СМИ: на ВЭФ возможны новые заявления Путина по ситуации в б. УССР
На форуме «стоит ждать новых заявлений Путина [по ситуации на территории бывшей УССР]».
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Спикер парламента Китая приедет на ВЭФ-2022 во Владивосток
На ВЭФ решили приехать делегации из недружественных стран
Делегации из недружественных стран, таких как Япония и Южная Корея, посетят Восточный экономический форум во Владивостоке.
7 сентября он выступит на пленарной сессии форума, тема которого «На пути к многополярному миру».
6-7 сентября президент РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в ходе которой примет участие в ВЭФ во Владивостоке.