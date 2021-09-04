5 Сентября
 
9:57

В Приморье фотоловушки зафиксировали тигрицу — мать-героиню

В Приморье в нацпарке «Земля леопардов» фотоловушка впервые зафиксировала амурскую тигрицу с пятью котятами, сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО». Случилось это накануне второго Международного форума по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке 5 сентября.

9:57

На ВЭФ дальневосточные деликатесы можно попробовать по цене от 200 рублей

На выставке «Улица Дальнего Востока» на острове Русский открылся фудкорт для гостей, участников и артистов VII Восточного экономического форума.

9:55

В столице Приамурья готовятся к строительству нового микрорайона

Компания «ПИК» готовит проекты и участки для возведения новых жилых домов в «Северном жилом микрорайоне» Благовещенска. Строительство начнут уже в ноябре, сообщил на полях VII Восточного экономического форума 5 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов.

9:51

Песков назвал основные темы выступления Путина на ВЭФ.

9:48

Песков: тайфун «Хинамнор» не помешает участию Путина в работе ВЭФ-2022.

9:47

Главный законодатель Китая первым делом поехал в Россию на ВЭФ — GT

Высокопоставленный законодатель Китая Ли Чжаньшу начнет поездку по четырем странам, которая включает в себя визит в Россию, где он примет участие в 7-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ), в связи с чем эксперты отметили, что участие в ВЭФ, крупной российской платформе для продвижения глобального и регионального сотрудничества, демонстрирует прочные связи и тесное сотрудничество между Китаем и Россией в условиях растущей глобальной геополитической напряженности.

9:47

В Минздраве заявили о резком росте риска бесплодия после 30 лет

Риск бесплодия увеличивается у женщин примерно на 5% ежегодно после 30 лет. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина.

«Стремительно увеличивается риск бесплодия. Примерно на 5% в год после 30 лет снижается вероятность стать мамой, то есть забеременеть», — сказала Долгушина.

9:45

Делегация Еврейской АО намерена подписать на VII ВЭФ 11 соглашений.

9:43

На ВЭФ принято решение построить в столице Якутска новый микрорайон

На берегу реки Лена в Якутске появится новый микрорайон. В его строительство вложат около 53 млрд рублей, планы анонсированы на VII Восточном экономическом форуме 5 сентября.

9:41

VII ВЭФ — в Приамурье построят солнечные электростанции.

9:40

Попова предупредила о напряжённом эпидсезоне по гриппу

Предстоящий эпидемический сезон по гриппу пройдёт достаточно напряжённо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 сентября журналистам на полях ВЭФ.

«Весь мир предполагает, и учёные, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряжённым, и мы готовимся заранее», — сказала Попова.

9:33

Попова анонсировала получение нового препарата от оспы

В ближайшие недели специалисты получат новый препарат против оспы. Об этом «на полях» Восточного экономического форума заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«От оспы мы готовы будем, я думаю, что в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения», — сказала Попова.

9:32

Вместе с Путиным в VII ВЭФ примут участие лидеры шести стран

9:32

В Якутии построят завод по производству сжиженного природного газа

В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа и нефтеналивного терминала в Якутии.

9:30

На ВЭФ-2022 министры погасили почтовую продукцию, посвящённую Году тигра

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко: «Уверен, наш форум усилит внимание международного сообщества к проблеме сохранения тигра. А это, в свою очередь, поддержит всю экосистему, в которой обитает полосатый хищник».

9:29

Попова заявила о напряжённом эпидсезоне по гриппу

Эпидемиологический сезон по гриппу ожидается напряжённым, и органы здравоохранения готовятся к этому заранее. Об этом «на полях» Восточного экономического форума заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Весь мир предполагает, и ученые, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, и мы готовимся заранее», — сказала Попова.

9:28

Якутия договорилась на ВЭФ о строительстве предприятия по сортировке мусора

9:28

Путин проведёт во Владивостоке заседание Госсовета

Президент России Владимир Путин 6 сентября проведёт во Владивостоке заседании Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

9:27

Гости павильона Приамурья на VII ВЭФ могут запустить ракету в космос

«Дан старт ВЭФ-2022! Амурская область оригинально представила свой промышленный и инвестиционный потенциал, а также богатую культуру. В нашем ярком павильоне много интерактивных площадок, можно даже собственноручно отправить ракету с космодрома Восточный. Наша команда показала высокий уровень! Так держать!» — отметил глава региона.

9:25

На ВЭФ-2022 открыли акселератор инновационных проектов технопарка «Русский»

Одним из первых событий деловой программы Восточного экономического форума во Владивостоке стало открытие акселератора технопарка «Русский».

9:24

На площадке Восточного экономического форума 2022 начал работу стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

9:23

На ВЭФ-2022 откроется «Дом коренных народов»

9:20

На VII ВЭФ дали старт работе угольного разреза в Якутии

Сыллахский угольный разрез начал работать в Якутии. Старт проекту был дан торжественно на VII Восточном экономическом форуме при участии главы республики Айсена Николаева и заместителья министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова.

9:17

Путин после возвращения из Владивостока проведет совещание по экономике

9:16

СМИ: на ВЭФ возможны новые заявления Путина по ситуации в б. УССР

На форуме «стоит ждать новых заявлений Путина [по ситуации на территории бывшей УССР]».

9:14

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9:13

Спикер парламента Китая приедет на ВЭФ-2022 во Владивосток

9:12

На ВЭФ решили приехать делегации из недружественных стран

Делегации из недружественных стран, таких как Япония и Южная Корея, посетят Восточный экономический форум во Владивостоке.

9:09

7 сентября он выступит на пленарной сессии форума, тема которого «На пути к многополярному миру».

9:09

6-7 сентября президент РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в ходе которой примет участие в ВЭФ во Владивостоке.