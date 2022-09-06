Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта, сообщается на сайте Кремля.

Судостроение Aoosk.ru

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В настоящее время разрабатываются проекты по развитию судоремонта в Петропавловске-Камчатском и Мурманске, которые замыкают две точки Северного морского пути.

«В Петропавловске-Камчатском на площади порядка 16 гектаров планируется создание современного судоремонтного предприятия, которое позволит осуществить не менее 50 процентов доковых и надводных ремонтов и возродить одну из ключевых отраслей в Петропавловске-Камчатском», — рассказал Путину генеральный директор ООО «Терминал Сероглазка» Владимир Вальтер.

71% всего рыбопромыслового флота сосредоточен на Дальнем Востоке. Высокотехнологичный ремонт порядка 40% из них вынуждены производить в странах АТР, так как в России такие работы невозможны.

«Для успешной реализации проекта на Камчатке по судоремонту необходимо именно льготное долгосрочное финансирование. Механизмы такого финансирования есть в корпорации «ВЭБ. РФ». Убедительно просим Вас поддержать использование и дальнейшее применение данного механизма льготного финансирования непосредственно к проекту судоремонта на Камчатке», — сказал Вальтер.

Владимир Путин в целом поддержал возрождение судоремонта и судостроения на Дальнем Востоке.

«Считаю, что очень важное направление. Безусловно, нужно возрождать и судостроение, и судоремонт на Дальнем Востоке. Я уже сейчас не говорю про известный комплекс «Звезда», но и в других местах, везде нужно это делать, безусловно. Это будет способствовать закреплению людей за этими территориями, внедрению новых технологий, качеству рабочей силы и производства, уровню заработной платы — чрезвычайно важная вещь», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме 6 сентября состоялась дискуссия на тему «Северный завоз: новая система снабжения» с участием всех профильных министерств, депутатов Госдумы и глав дальневосточных регионов.