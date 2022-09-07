Москва, 7 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Поддерживают поднятие флага России и исполнение гимна на школьной линейке в начале учебной недели 69% граждан, среди родителей школьников — 72%., приводит данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Minobr. pnzreg. ru Поднятие флага России в пензенской школе

Среди главных причин положительного отношения граждан РФ к нововведениям в школах — воспитание патриотизма (43%), сохранение исторической памяти (17%), а 14% просто нравится это предложение, «так было всегда» и «так должно быть».

Лишь 13% на одобряют инициативу по поднятию флага России и исполнение гимна на школьных линейках. Относятся к ней безразлично 15%.

Опрос по телефону проведёт 31 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, каждая российская школа с 1 сентября 2022 года начала каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.

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