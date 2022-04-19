Москва, , 13:31 — REGNUM Каждая российская школа с 1 сентября 2022 года будет начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага. Об этом в ходе форума «Сила – в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Флаг России Пресс-служба администрации Приморского края

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, [и будет проводиться] поднятие государственного флага», — сказал Кравцов.

Ранее министр опроверг слухи о введении уроков истории в школах с первого класса.