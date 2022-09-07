Пекин, 7 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В обществе Китая есть понимание действий России на территории б. УССР, так как страны Запада в течение долгого времени пытаются сдерживать КНР, а потому китайцы ожидают от них подвоха. Об этом 7 сентября заявил журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.

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«В последние годы Китаю требуется преодолевать возрастающее сопротивление Запада, и прежде всего США, которые даже не скрывают своего намерения «отбросить», как они говорят, Китай. Отбросить, задержать его развитие… Это ведь не скрывается, это не тот случай, когда говорят красивые слова, а исподтишка делается что-то другое», — сказал он.

Также Денисов в ответ на вопрос о том, понимают ли жители КНР действия РФ на территории б. УССР, указал, что западные страны настолько верят в своё превосходство, что совершенно открыто говорят о своих целях в отношении Китая, а потому «то, что происходит с нами и наша реакция, вызывает понимание со стороны китайцев».

«Понимание, а где-то даже и уважение. Уважение к тому, что Россия, в общем, находит в себе силы защищать свои интересы… По возможности мирными средствами. Но если есть необходимость, то приходится применять военную силу. В нашем случае такая необходимость назрела самым очевидным образом. Поэтому общественное мнение Китая вы хорошо знаете, и мы тоже. Мы, как можем, стараемся следить за ним, прежде всего через социальные сети. Оно в целом на нашей стороне», — добавил посол России в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что страны Запада прилагают неимоверные усилия, чтобы «затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга», однако на сегодняшний день какие-либо предпосылки для формирования российско-китайского военного союза отсутствуют.