Пекин, 7 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Страны Запада прилагают неимоверные усилия, чтобы «затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга», однако на сегодняшний день какие-либо предпосылки для формирования российско-китайского военного союза отсутствуют. Об этом 7 сентября заявил журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.

中国新闻网 Андрей Денисов

«Глядя на то, что происходит в мире, поневоле задаешься вопросом о том, зачем западные «партнеры» прилагают такие неимоверные усилия для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга. Я, конечно, немножко утрирую, скажем так, радикализирую, но на самом деле такое ощущение есть», — сказал он, комментируя опасения Запада по поводу сближения России и Китая.

Также Денисов указал, что западные наблюдатели говорят о разного рода опасениях на тему того, что якобы происходит формирование военного союза РФ и КНР, причём, по его мнению, «читаешь такое и приходишь в недоумение, не вы ли, любезные, своими ухищрениями просто толкаете в спину и Китай, и Россию».

«Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание — это именно взаимопонимание», — добавил посол России в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевым партнёром России неизбежно будет Китай, влияние американского доллара на российскую экономику уменьшится в пользу рубля и юаня.