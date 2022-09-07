Москва, , 09:56 — REGNUM Восемь лет длились обстрелы Донбасса со стороны киевских силовиков, этот затяжной конфликт нужно было прекратить. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в опубликованном 7 сентября в интервью RT.

По её словам, сейчас Запад делает всё, чтобы конфликт в б. УССР продлился дольше, чтобы изменились его географические рамки. При этом Вашингтон запретил Киеву продолжать диалог с Москвой о возможности перемирия.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После восьми лет затяжной конфликт [в б. УССР] перестал быть кому бы то ни было выгоден, он просто требовал прекращения. Поэтому началась специальная военная операция», — пояснила Захарова.

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