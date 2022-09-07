* запрещённая в России организация

Москва, 7 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Боевиков националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в тюрьмах, подконтрольных киевскому режиму, содержат отдельно от других заключённых ради их же безопасности. Об этом рассказал освобождённый из мариупольской тюрьмы Николай Прищенко.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

Прищенко был одним из тех, кого киевский режим осудил за «сепаратизм» и поместил в тюрьму. Днём ранее он и ещё трое таких заключённых вышли на свободу.

По словам мужчины, заключённые резко негативно относятся к боевикам-неонацистам, так как те прикрывались мирным населением.

«Там 90% мариупольских сидит, и зная о том, что они сделали в Мариуполе, их вряд ли бы выпустили из камеры. Их сама администрация тюрьмы не посадит в общие камеры», — сказал бывший заключённый РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура России установила, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют запрещённые средства и методы ведения войны. В частности, зафиксированы случаи пыток мирных жителей и расправ над детьми.

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