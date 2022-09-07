Киевский режим отдельно содержит в тюрьмах боевиков «Азова»*
Москва, 7 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Боевиков националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в тюрьмах, подконтрольных киевскому режиму, содержат отдельно от других заключённых ради их же безопасности. Об этом рассказал освобождённый из мариупольской тюрьмы Николай Прищенко.
Прищенко был одним из тех, кого киевский режим осудил за «сепаратизм» и поместил в тюрьму. Днём ранее он и ещё трое таких заключённых вышли на свободу.
По словам мужчины, заключённые резко негативно относятся к боевикам-неонацистам, так как те прикрывались мирным населением.
«Там 90% мариупольских сидит, и зная о том, что они сделали в Мариуполе, их вряд ли бы выпустили из камеры. Их сама администрация тюрьмы не посадит в общие камеры», — сказал бывший заключённый РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура России установила, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют запрещённые средства и методы ведения войны. В частности, зафиксированы случаи пыток мирных жителей и расправ над детьми.
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