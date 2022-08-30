Москва, , 09:48 — REGNUM Подрастающее поколение на территории б. УССР подвергалось и, к сожалению подвергается сейчас, жёсткому промыванию мозгов, заявил депутат Государственной Думы от Хабаровского края Борис Гладких («Единая Россия»).

Нацист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кровавому режиму Зеленского нужны безжалостные, жестокие убийцы, поэтому годами воспитывали молодежь в духе почитания нацистских символов и героев. Типичный пример — изъятые на освобожденной территории поселка Золотое (ЛНР) раскраски для детей с нацистской символикой полка «Азов» (запрещённая на территории РФ террористическая организация)», — написал в своём телеграм-канале депутат Борис Гладких.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и российской армии, отметив, что бывш. УССР далеко, »но события, которые происходят там, касаются и нас».