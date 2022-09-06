Брюссель, , 17:15 — REGNUM Евросоюзная комиссия подготовила детальные предложения об отказе от упрощенного визового режима с Российской Федерацией. Решение может вступить в силу уже 12 сентября. Такое заявление сделала сегодня, 6 сентября, евросоюзный комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Шенгенская виза © ИА REGNUM

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По словам Юхансон, евросоюзная комиссия проработала все детали этого решения и надеется, что постоянные представители стран Евросоюза на своем заседании 7 сентября единогласно утвердят эти инициативы.

«Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России будет действовать обычный визовый режим», — заявила евросоюзный комиссар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой вообще запретить выдачу шенгенских виз гражданам России выступил ряд стран, где русофобия зашкаливает, особенно после начала российской спецоперации на территории бывшей УССР. В частности, это страны Прибалтики, Польша и Финляндия.

Однако другие страны Евросоюза решили, что это слишком радикальные меры и предложили лишь ограничить выдачу виз. Собственно, это ограничение и является прекращением действия облегченного режима выдачи шенгенских виз для граждан России.

Если решение будет окончательно принято, то сроки получения виз в ЕС увеличатся до полугода, визовый сбор вырастет с 35 евро до 80. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят.

Гражданам России шенгенские визы будут предлагаться строго под даты поездки. При этом обладатели действующих многократных виз по-прежнему смогут посещать страны ЕС до окончания срока их действия.

Примечательно, что страны Прибалтики и Польша крайне недовольны таким, на их взгляд компромиссным решением ЕС. Их власти уже заявили, что таких мер мало и грозят не пускать на свою территорию граждан России даже с выданными шенгенскими визами.