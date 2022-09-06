Москва, 6 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Публикация Bloomberg о том, что экономика России может столкнуться с рецессией на десять лет, выглядит довольно сомнительно, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Во-первых, о факте даже закрытых совещаний правительства обычно сообщает пресс-служба Кремля, даже если это совещания с министрами силового блока.

А тут упоминается совещание, о котором никто, кроме Bloomberg не знает, да еще и проходящее в тот же день, что и другие совещания с членами правительства, вполне публичные. Кем подготовлен доклад, не указывается, подлинность его подтверждают некие анонимы.

Во-вторых, содержание отчета даже в так называемом «целевом» варианте (самом оптимистичном) рисует картину, гораздо худшую, чем самые мрачные прогнозы ЦБ и экономического блока, озвученные в начале СВО.

При этом с тех пор эти прогнозы были пересмотрены в сторону улучшения по инициативе самих ведомств. Что же такого произошло в последний месяц, что могло настолько резко ухудшить ситуацию? Публичные данные таких сигналов не дают.

В-третьих, в отчете упоминается дальнейшее ужесточение санкций Запада и присоединение к ним все новых стран, хотя пока ситуация выглядит так, что арсенал санкций без перехода в состояние войны уже исчерпан, а страны, не присоединившиеся к ним, скорее, рады такому решению.

Впрочем, полностью исключать вероятность такого доклада мы не можем — в конце концов, у нас в правительстве и аналитических центрах немало людей, придерживающихся западной картины мира.

В таком случае по итогам прочтения такого доклада и его обсуждения логично было бы ожидать от правительства неких экстренных мер, корректирующих политику в соответствии с этим прогнозом. Но таковых мы пока не видим. Так что либо журналистов Bloomberg ввели в заблуждение, либо данный прогноз был сочтен нереалистичным.

Однако, это, конечно, не означает, что не существует сценариев, при которых ситуация в российской экономике будет развиваться хуже, чем озвучивается сейчас в публичных прогнозах.

Если рецессия в США и Западной Европе продолжит развитие, это неизбежно затронет и весь остальной мир. В частности, страны Азии и Латинской Америки, чей экспорт ориентирован на американский и европейский рынки, могут столкнуться с кризисом перепроизводства и, соответственно, резко сократить потребление российских товаров», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российская экономика может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, чем прогнозировалось до этого.

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