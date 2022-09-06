Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Российская экономика может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, чем прогнозировалось до этого и это связано с влиянием западных антироссийских санкций на экономические отрасли, поддерживавшие страну на протяжении долгого времени. Об этом 6 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт правительства.

«Согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией», — говорится в публикации.

Также указывается, что два из трех сценариев в отчёте показывают, что сокращение экономики РФ «ускорится в следующем году», и она сможет вернуться к докризисному уровню только в конце десятилетия или позднее.

При этом отмечается, что при «инерционном» сценарии предполагается, что максимальный спад экономики РФ — 8,3% ниже уровня 2021 года, произойдет в 2023 году, а при «стрессовом» сценарии падение экономики в 2024 году будет составлять 11,9% по сравнению с 2023 годом.

В то же время, все три указанных сценария говорят о сохранении давления антироссийских санкций в ближайшем будущем, в то же время, ограничения Европы на российскую нефть будет способствовать снижение федеральных доходов для стабилизации внутреннего рынка.

«В течение следующего года или двух сократится объем производства в ряде секторов, ориентированных на экспорт — от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, эти сектора перестанут быть движущими силами российской экономики», — приводит агентство текст документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Турция хочет закупать у США сжиженный природный газ (СПГ) во избежание проблем в предстоящую зиму и ведет соответствующие переговоры с американской стороной.