* талибами — запрещённая в России организация

Исламабад, , 15:38 — REGNUM Правительство Шахбаза Шарифа обратилось к временному правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане с просьбой не критиковать Исламабад публично, сообщает пакистанская газета Express Tribune.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По информации издания, чиновники пакистанского правительства предупредили, что публичная критика Исламабада со стороны официальных лиц временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесёт ущерб отношениям между двумя странами.

Официальные источники, чьи имена не называются, заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как предыдущие правительства Афганистана, не должны обвинять Пакистан в каком-либо инциденте в стране.

Они также заявили, что Исламабад не ожидал такой жёсткой официальной критики со стороны высокопоставленных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что Пакистан оказал большую поддержку радикалам после их возвращения к власти.

В статье также сказано, что Исламабад является основным сторонником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и лидеры этой группировки проживали в Пакистане во время войны против предыдущего правительства Афганистана.

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Напомним, что недавние атаки американских беспилотников в Афганистане, особенно убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, создали напряжённость между правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном.

Мулла Мохаммад Якуб Муджахид, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на прошлой неделе, что американские БПЛА проникают в воздушное пространство Афганистана с территории Пакистана. Он призвал правительство Пакистана не позволять использовать своё воздушное пространство для нападений на Афганистан.

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Правительство Пакистана немедленно отвергло это утверждение Муджахида.