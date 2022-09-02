Кабул, , 13:03 — REGNUM Афганский эксперт Исмат Кани призвал правительство Афганистана серьёзно заняться Пакистаном, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения воздушного пространства страны.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», заявление министра обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Мухаммада Якуба о том, что американские беспилотники проникают в воздушное пространство Афганистана с территории Пакистана, и последующее опровержение со стороны Исламабада, вызвали реакцию в Афганистане.

Министерство иностранных дел Пакистана назвало обвинения муллы Якуба утверждениями, основанными на домыслах, вызывающими сожаление и противоречащими нормам ответственного дипломатического поведения. Пакистан также призвал афганское правительство выполнить свои международные обязательства и не позволять кому-либо использовать афганскую территорию против других стран.

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Подчеркнув, что нет никаких сомнений в том, что американские беспилотники проникают в воздушное пространство Афганистана с территории Пакистана, политолог Исмат Кани сказал: »Если мы посмотрим на географическое положение Афганистана, нет никакой возможности, чтобы американские беспилотники из Ирана достигли Кабула. Их полёты с территории Средней Азии или Китая также невозможны, поэтому остаётся только воздушное пространство Пакистана, откуда можно проводить операции в Афганистане».

«Нет никаких сомнений в том, что американские беспилотники используют территорию Пакистана, и на этот счёт есть признания пакистанской прессы, высокопоставленных чиновников и американских официальных лиц», — добавил он.

Эксперт по политическим вопросам Турьялай Зазаи, подчеркнув необходимость принятия правящим органом Афганистана решительных мер против этих действий Пакистана, заявил: »Защита воздушного и наземного пространства Афганистана является обязанностью военно-воздушных сил и министерства обороны. Нет необходимости лишний раз упоминать Пакистан. За эти несколько десятилетий Пакистан причинил Афганистану столько вреда, как ни одна другая страна в истории. Надо действовать решительно против этих актов агрессии Исламабада, чтобы Пакистан или какая-нибудь страна с его территории не осмелились нарушать воздушное пространство Афганистана».

Следует отметить, что Дэвид Хиллвей, помощник министра обороны США по делам Индо-тихоокеанского региона, заявил в июне, что Пакистан дал согласие США на использование своего воздушного пространства для доступа в Афганистан.