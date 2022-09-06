Москва, 6 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. До 100 военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожены в Запорожской области, сообщает Минобороны России 6 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

В ведомстве уточнили, что российские ВКС нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Веселянка Запорожской области.

В результате «уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники», говорится в сообщении.

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