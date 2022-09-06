Москва, , 13:58 — REGNUM До 250 военнослужащих ВСУ уничтожены высокоточным ударом с воздуха в районе Артёмовска, сообщает Минобороны России 6 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Самолёт ВКС России Mil.ru

Российские военные, уточнили в ведомстве, поразили высокоточным оружием воздушного базирования места дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Артёмовска (ДНР).

«Уничтожено до 250 военнослужащих и более десяти единиц автомобильной и бронированной техники», — говорится в сообщении.

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