Москва, , 14:01 — REGNUM Говоря о зависимости Европы от российского газа, которая десятилетия обеспечивала комфортное развитие экономик стран ЕС, следует отметить, что в каждой стране ситуация складывается по-разному, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель декана Факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наиболее уязвимы страны с высокоразвитой химической промышленностью, традиционно использующей высококачественный российский газ по стабильным ценам в соответствии с долгосрочными договорами.

В первую очередь — это. конечно, Германия, которая вынуждена приостанавливать соответствующие производства и нести колоссальные ущербы.

Другая группа стран — это юг Европы куда газ поступает по достаточно новому и эффективному «Южному потоку» и если эти страны готовы платить за поставки в рублях и не лезут в санкционную петлю, то их ситуация устойчива.

Также, группа стран, в которых есть действующие терминалы по приему СПГ или развитая угольная и атомная электрогенерация, наименее зависима от поставок российского газа.

Говоря о предстоящей зиме следует отметить, что если домохозяйства и в целом социальный сектор снизит потребление энергоресурсов, а страны будут эффективно взаимодействовать, покрывая дефицит мощностей, то при традиционных погодных условиях риск минимальный.

Как уже отмечалось без российского газа основные сектора промышленности на зимний период вынуждены будут снижать объемы производства.

Если Европа не сможет отказаться от российского газа, то России следует подумать не о восстановлении поставок газа в полном объеме очень ненадежному партнёру, а о создании собственных производств по переработки газа для выработки продукции с высокой добавленной стоимостью заменив на этом рынке европейские компании», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европы не смогут отказаться от российского газа даже к 2027 году, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

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