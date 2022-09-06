Москва, , 08:47 — REGNUM Страны Европы не смогут отказаться от российского газа даже к 2027 году. Для этого они должны быть уверены, что смогут это сделать. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передаёт ТАСС.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация с ценами на споте подтверждает, что это не так-то просто. Европе особо рассчитывать не на кого, кроме американцев, которые увеличивают производство СПГ», — пояснил Шульгинов.

По его словам, отказ от газа без уверенности поставок из других источников приведёт к остановке в ЕС промышленности, в том числе химической. Ближайшая зима покажет, насколько реальна вера ЕС в возможность отказа от российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевая цена на газ в Европе возобновила рост на торгах лондонской биржи ICE.

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