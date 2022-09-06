Войска России уничтожили до 250 киевских боевиков у Артёмовска
Москва, 6 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. До 250 военнослужащих ВСУ уничтожены высокоточным ударом с воздуха в районе Артёмовска, сообщает Минобороны России 6 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.
Mil.ru
Самолёт ВКС России
Российские военные, уточнили в ведомстве, поразили высокоточным оружием воздушного базирования места дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Артёмовска (ДНР).
«Уничтожено до 250 военнослужащих и более десяти единиц автомобильной и бронированной техники», — говорится в сообщении.
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