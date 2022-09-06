Херсон, Бывш. УССР, , 08:41 — REGNUM Киевский режим скрывает огромные потери в рядах своих военных после попыток наступления в Херсонской области. Об этом 6 сентября заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Киевские власти утаивают катастрофические потери [ВСУ] во время попыток наступления в Херсонской области», — отметил в беседе с РИА Новости Стремоусов.

Он добавил, что по его данным, киевские боевики уже потеряли с конца августа около 3 тыс. человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской. При этом, по словам замглавы ВГА, режим Зеленского старается хоронить боевиков тайно, без освещения в СМИ и официальных церемоний, чтобы у населения страны не было представлений о размерах потерь.

Стремоусов отметил, что масштабы нынешней «трагедии» киевских боевиков даже значительнее, чем поражения националистов под Дебальцево и Иловайском в 2014 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа ВСУ предприняли попытку наступления на трёх направлениях в Николаевской и Херсонской областях. По данным Минобороны России, ВСУ понесли большие потери, уничтожены десятки единиц их техники, потери противника в живой силе — более 500 военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что «попытка наступательных действий противника с треском провалились».

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