Москва, 6 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Общественная поддержка с начала проведения специальной военной операции в б. УССР остаётся стабильно высокой и находится в диапазоне 70-73%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Mil.ru ВС РФ

В августе заявили, что скорее поддерживают решение о проведении СВО 70% респондентов, скорее не поддерживают — 18%. Затруднялись с ответом 12%.

По мнению 39%, главная цель СВО — защитить Россию, разоружить б. УССР и не дать разместить военные базы НАТО на её территории, защитить население Донбасса (20%) и очистить УССР от нацистов (17%).

Опросы по телефону проводились с марта по август 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность каждого опроса с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что военнослужащие чётко выполняют все поставленные задачи: «Шаг за шагом освобождают землю Донбасса».

Читайте подробнее: «Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на территории б. УССР — трансляция