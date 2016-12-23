Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Росавиация до 23 августа продлила ограничение полётов в аэропорты юга Росси
До 23 августа 2022 года продлен режим ограничения полётов в ряд аэропортов южной и центральной части России. Об этом 16 августа сообщает Росавиация.
МИД России: часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ВСУ
Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к украинским нацистским группировкам, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
В Минобороны России сообщили о подвиге старшего сержанта Дигоева
О героизме и мужестве командира орудийного расчёта старшего сержанта Казбека Дигоева, который он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 16 августа в Минобороны России.
США располагают данными о нормальном уровне радиации на ЗАЭС
Ситуация вокруг Запорожской АЭС беспокоит власти США, хотя данных об аномальном уровне радиации не поступает. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил 15 августа на брифинге.
«Мы остаёмся обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на мирных атомных объектах Украины и вблизи них. Мы призвали Россию вернуть полный контроль над Запорожской АЭС Украине», — подчеркнул Прайс.
В Польше заявили о разногласиях НАТО и Евросоюза по Украине
Между странами — членами Североатлантического альянса (НАТО) и Евросоюза наблюдаются «растущие разногласия» по вопросу об условиях завершения конфликта на Украине и объёма военной поддержки киевского режима. Об говорится в докладе Польского института международных отношений, который 16 августа приводит телеканал RT.
Угнанные в Афганистане вертолёты могут попасть на Украину
Примерно сто самолётов в вертолётов угнали из Афганистана военные, бежавшие из этой страны в 2021 году. Эти машины могут оказаться на Украине, рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолёты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана», — сказал Кабулов РИА Новости.
По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю
Восстанавливается ли Мариуполь? Без всякого сомнения, да. Строительная техника встречается на каждом шагу. Возводятся жилые сооружения, в которых заселят мариупольцев, потерявших своё жилье. Так что на улице никого зимовать не оставят.
В Запорожье призвали украинцев перебираться на освобожденные территории
Жителям Украины, проживающим в подконтрольных киевскому режиму регионах, следует перебраться на освобождённые Россией территории. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Чувашские приставы передали армейскую одежду для защитников Донбасса
В Чувашии продолжают формировать гуманитарные грузы для отправки в Донбасс. К акции присоединились судебные приставы, которые передали вещи для военнослужащих.
Зеленский созвал консультативный совет по «возвращению Крыма»
Консультативный совет «по вопросам деоккупации Крыма» создан на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
В Киеве собираются координировать через совет «все меры и проекты» в этом направлении и обеспечивать деятельность «Крымской платформы».
При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР погибла мирная жительница
В результате обстрела украинскими нацистами населённого пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом 16 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Киевские боевики обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Куйбышевский район Донецка, а также Горловку и Макеевку. Об этом 16 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сенатор Джабаров: операция должна завершиться на западных границах Украины
Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины, считает член Совфеда Владимир Джабаров.
Кузбассовцы собрали на восстановление Горловки более 27 млн рублей
В Кемеровской области подвели итоги 17-часового медиамарафона «Кузбасс — Донбассу». За это время кузбассовцы собрали в помощь жителям Горловки 11,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.