Москва, 29 марта, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Телеканал «Пятница» удалил из своего Instagram-аккаунта шуточную запись о том, что телеведущая Анастасия Ивлеева пробовала кокаин в Армении. Ранее видео, на котором она ест пончики с сахарной пудрой, сопровождала запись: «Настя Ивлеева пробует кокаин в Армении».

Ролик опубликовали 27 марта, но спустя день подпись к нему поменяли на «Настя Ивлеева пробует в Армении». На видео телеведущая ест пончики в детском кафе, вымазав рот сахарной пудрой. По мнению Telegram-канала «Двойная сплошная», комментарий заменили на фоне распространившихся слухов о наркозависимости Ивлеевой.

https://www.instagram.com/p/BvgpO2TAQ0l/

Ранее авторы того же Telegram-канала утверждали, что Ивлеева срывала съемки сериала «Туристическая полиция» из-за употребления наркотиков, поэтому его премьеру перенесли с осени 2018 на февраль 2019 года. Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг эту информацию в своём Instagram. Он заявил, что «год назад «Турполицию» еще даже не придумали», а Ивлеева — трудоголик, который «пашет круглые сутки».