Владивосток, , 07:54 — REGNUM Самая крупная в мире электростанция, работающая на солнечной энергии за полярным кругом, была запущена 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме. Объект заработал в селе Хонуу в Момском районе Якутии, сообщил телеграм-канал главы республики Айсена Николаева.

ВЭФ ИА REGNUM

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Аналогичные гибридные энергостанции начали снабжать электричеством сёла Сасыр, Кулун-Елбют и Чумпу-Кытыл Момского района Якутии. Объекты будут использовать помимо солнечной энергии дизельное топливо. Ожидается, что это позволит снизить расход нефтепродуктов почти вдвое.

«На ВЭФ зародилась очень хорошая традиция — каждый год мы запускаем гибридные электростанции в Якутии. Строительство станций реализуется в рамках нашего соглашения с ПАО «Русгидро». Я очень рад за жителей этих населенных пунктов, которые, благодаря вводу гибридных электростанций, получат экологически чистую и стабильную электроэнергию», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянске начали эффективно преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Для этой цели построен специальный энергокомплекс, он уже введён в эксплуатацию. Он включает в себя солнечную и дизельную электростанции, а также систему накопления энергии.