Вашингтон, 6 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Приостановка работы российского газопровода «Северный поток» сделала явью худший энергетический кошмар для стран Европы. Об этом пишут авторы американской газеты The Wall Street Journal.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Страх

Как отмечается в материале, это моментально повлияло на цены на природный газ и электроэнергию, которые сначала подскочили на треть, а затем 5 сентября выросли более чем на 10% в ответ на остановку газопровода «Северный поток» в Германию. Плюс ко всему курс евро опустился до самого низкого уровня за последние 20 лет.

«Отключение [«Северного потока»], в котором Кремль обвинил […] западные санкции и заявил, что оно будет длительным, реализует наихудший сценарий, к которому Европа готовилась с тех пор, как Россия [начала спецоперацию на территории б. УССР] в феврале», — указывают авторы публикации.

В будущем, отмечается в материале, рост цен до исторически высокого уровня может привести к росту инфляции, обнищанию потребителей и давлению на энергоемкие отрасли, переживающие волну закрытия заводов. Правительства ряда стран ЕС уже начали принимать меры с целью смягчить энергетический удар, в частности, выделили десятки миллиардов долларов на защиту уязвимых домохозяйств и предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министры финансов G7 подтвердили план установить потолок цен на нефть из России и призвали остальные страны поддержать инициативу. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони уточнил, что ЕС должен ввести лимит на сырую российскую нефть с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

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Европейская комиссия уже разработала несколько вариантов ограничения цен на российский газ, с помощью которых она рассчитывает справиться с энергетическим кризисом и инфляцией. Однако в Брюсселе полагают, что предлагаемые действия могут привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом, что может привести к полному прекращению Россией поставок газа в ЕС, и «возможной эскалации геополитической напряжённости».

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