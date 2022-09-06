Москва, 6 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Госдуме назвали истерикой поведение Зеленского во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

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«Его истерика вокруг визита делегации на Запорожскую АЭС переходит все границы разумного. Поняв, что МАГАТЭ не имеет цели нарочно найти или придумать свидетельства российского «ядерного террора», о которых кричит киевский фашист, он кинулся пугать членов миссии», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сначала он запугивал миссию МАГАТЭ военной силой, забрасывая в зону АЭС десант, который, впрочем, до места так и не добрался.

Вторым этапом «плана Зеленского» стала информационная война, отмечает Миронов.

«Через жёлтые псевдооппозиционные российские газетёнки началось распространение очередной дичи. Мол, российские войска ведут обстрел станции. Я уже давно не спрашиваю, где логика в словах и действиях этого убитого наркотой мозга. Здравый смысл там явно не живёт!» — подчеркнул парламентарий.

Он возмущен такой информационной атакой.

«Мне любопытно, как широко его воображение! Российские войска стреляют по станции, которую сами и контролируют?! Серьезно? Кто-нибудь, объясните этому клоуну: в отличие от ВСУ, в нашей армии камикадзе-суицидников нет. Нам каждый солдат ценен. И никто не отдаст приказ, который повлечёт мучительную гибель от радиации личного состава ВС РФ! Как, собственно, и жителей окрестных районов», — отметил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отчёт по итогам инспекции миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет опубликован 6 сентября.

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