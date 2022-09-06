Стокгольм, , 11:21 — REGNUM И правительство Швеции, и Умеренные хотят, чтобы органы государственной власти сократили потребление электроэнергии. Тем не менее, как представляется, никаких требований к домохозяйствам и предприятиям по энергосбережению не предъявляется. Все парламентские партии в риксдаге Швеции выступают против принудительных мер. Об этом 6 сентября сообщила редакция телеканала SVT, отправившая запросы политикам.

Стокгольм, Швеция

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Несколько европейских стран уже выпустили рекомендации или требования по мерам энергосбережения. Это включало, среди прочего, выключение освещения, меньшее потребление горячей воды и снижение средней температуры в помещениях.

В Швеции до сих пор не было официальных указаний, но премьер-министр страны Магдалена Андерссон ранее заявила, что правительство хочет, чтобы органы госвласти начали экономить электроэнергию.

С другой стороны, не похоже, что в Швеции будут введены какие-либо требования или принудительные меры для домохозяйств и компаний. Редакция SVT обратилась с запросами к парламентским партиям, и все из них сказали «нет» обязательным мерам.

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