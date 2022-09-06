Кабул, 6 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Несмотря на заверения министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в усилении мер безопасности российского посольства в Кабуле, диппредставительство сообщило на своей странице в «Твиттер», что временно прекращает предоставление консульских услуг.

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Данное решение было принято после того, как в 5 сентября в результате кровавой атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на это учреждение были убиты двое сотрудников посольства.

Полиция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально подтвердила гибель шести человек, в том числе двух сотрудников посольства России, но сотрудник службы безопасности группировки сообщил «Аль Джазире», что в результате нападения восемь человек погибли и 15 получили ранения.

МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразил надежду, что этот инцидент не окажет негативного влияния на отношения Москвы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то же время министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, что движение будет уделять «особое внимание» обеспечению безопасности российского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение террориста-смертника на посольство России. Как заявил информационный сайт ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Амак», этим группировка показала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии предотвратить её атаки в Афганистане.