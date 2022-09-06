* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:02 — REGNUM Сайт ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Амак» сообщает, что боевику группировки удалось устроить взрыв возле ворот посольства России в Кабуле после прохождения через заграждения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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По информации «Амак», этой атакой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показало, что оно по-прежнему представляет угрозу безопасности в Афганистане, вопреки заявлениям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В МИД России подтвердили, что в результате этого теракта погибли два сотрудника посольства. Представитель полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле заявил, что также погибли четыре мирных жителя. Однако ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что в результате нападения было убито 25 человек, в том числе несколько солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из охраны посольства. Сотрудник службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил «Аль-Джазире», что в результате этого нападения восемь человек были убиты и 15 ранены.

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Согласно новостям сайта «Амак», эта атака показала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вопреки обещаниям, данным ими странам региона, не в состоянии предотвратить атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Эта атака была осуществлена через несколько дней после заявления представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заверившего страны региона, в том числе Россию, в том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не представляет угрозы в Афганистане», — отмечается в заявлении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого инцидента МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своём заявлении заверил, что предприняты серьёзные шаги для обеспечения безопасности посольств.

Напомним, Россия — одна из немногих стран, которая продолжила работу посольства в Кабуле после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако официально Москва до сих пор не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).