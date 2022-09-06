* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 6 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. После теракта у посольства России в Кабуле МИД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил о телефонном разговоре Амир Хана Моттаки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

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В сообщении МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Твиттере» вечером 5 сентября говорится, что Моттаки заверил Лаврова в обеспечении безопасности российского посольства и уделении этому вопросу особого внимания.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Лавров расценил нападение как дело рук международных преступных организаций и сделал акцент на борьбе с ними.

Ранее в видеообращении через час после взрыва глава МИД России заявил, что угроза терроризма в регионе, в том числе в Афганистане, ещё не ликвидирована. В этом сообщении он добавил: »Те, кто осуществил этот теракт, получат по заслугам в ближайшее время».

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Как сообщало ИА REGNUM, более 20 человек погибли и получили ранения в результате теракта у посольства России в Кабуле. «Аль-Джазира» сообщила о восьми убитых, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в результате нападения погибло шесть человек, в том числе два российских дипломата, и ещё 11 человек было ранено.