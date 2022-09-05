Москва, , 12:33 — REGNUM Взрыв в Кабуле у российского посольства — безусловно, террористический акт. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, речь идёт о террористическом акте», — заявил Песков.

«Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. И, конечно же, сейчас главное — получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями, дипломатами», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Кабуле произошел взрыв недалеко от посольства России. По некоторым данным, в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.