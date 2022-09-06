Москва, 6 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Донбасс состоится, что когда придёт время. Об этом сегодня, 6 сентября, журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нет сомнения, что, когда время придёт, такая поездка состоится», — уточнил Песков и добавил, что планы по развитию Донбасса обширные.

«Строятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления систем жизнеобеспечения. Работа ведётся активна. В Донбассе работает много-много тысяч людей», — пояснил он.

ИА REGNUM сообщало, из главных задач России в специальной военной операции является прекращение войны, которую киевский режим вёл против народа Донбасса, заявлял президент России Владимир Путин.

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