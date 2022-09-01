Москва, , 17:39 — REGNUM Одной из главных задач России в специальной военной операции является прекращение восьмилетней войны, которую киевский режим вёл против народа Донбасса, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом глава государства подчеркнул, что наши военные сражаются с нацистами ещё и для и того, чтобы защитить саму Россию.

«После государственного переворота [в б. УССР] в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну и восемь лет ее вели. Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней [бывшей УССР] начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют, защищают жителей Донбасса и саму Россию», — сказал Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев заявил, что Британия предоставит ВСУ подводные минные дроны