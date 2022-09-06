Москва, 6 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Никто не лишит Россию статуса государства Балтийского моря. Заявления в Эстонии о «внутреннем море НАТО» — абсурд. Об этом заявил Сергей Беляев, директор второго европейского департамента МИД России, сообщаютРИА новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Любому здравомыслящему человеку очевидна абсурдность такого заявления. Никто не сможет лишить Россию ее статуса государства Балтийского моря, который, напомню, наша страна получила задолго до того, как Эстония возникла как субъект международной политики», — заявил Беляев.

РанееХанно Певкур, министр обороны Эстонии заявил о том, что после вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс Балтийское море станет его «внутренним морем».

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Напомним, что министры иностранных дел Финляндии и Швеции 5 июля подписали официальные протоколы о вступлении в НАТО. Это означает, что Швеция и Финляндия теперь официально является «приглашенными членами». Поводом для возможного вступления в альянс стало начало специальной военной операции.

Как сообщалоИА REGNUM, Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны. Об этом заявил президент РоссииВладимир Путин 5 сентября, на полях экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае.

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