Петропавловск-Камчатский, , 13:45 — REGNUM Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня, 5 сентября, на полях экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций, где будет развиваться инфраструктура МЧС. Будет происходить освоение Северного морского пути, где разворачиваются и уже развернулись крупные экономические проекты, в том числе в сфере энергетики. Арктика очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к её защите. Всё это вместе: уборка территорий, создание благоприятных условий, надёжно обеспечивающих интересы жизнедеятельности человека: экономические, оборонные, интересы защиты природы — сложнейшая задача. <…> Первое, что нужно сделать, — очистить её от того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за многие предыдущие десятилетия», — заявил Владимир Путин.

Ранее ИА REGNUM, Швеция и Финляндия пока не проявляют большой активности в Арктической зоне. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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