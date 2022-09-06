Москва, 6 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Несмотря на некоторые трудности, Россия сумела успешно адаптироваться к западным санкциям в энергетической сфере. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Мы справляемся. Безусловно, возникают трудности с перенастройкой логистических схем и обслуживанием оборудования, но нефтегазовый комплекс адаптируется к давлению», — подчеркнул в интервью ТАСС глава Минэнерго России.

Глава федерального ведомства подчеркнул, что «компании выполняют взятые на себя обязательства и в полном объёме обеспечивают потребности внутреннего рынка и условия экспортных контрактов».

Министр уверен, что российские нефтяники смогут приспособиться и к нефтяному эмбарго Евросоюза, если такое решение будет окончательно принято официальным Брюсселем. В этом случае, указал Шульгинов, Россия планирует перенаправить потоки энергоресурсов не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но еще и на Ближний Восток, и в Африку.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министры финансов G7 подтвердили план установить потолок цен на нефть из России и призвали остальные страны поддержать инициативу. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони уточнил, что ЕС должен ввести лимит на сырую российскую нефть с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

В США эту идею раскритиковали, усомнившись в том, что «это будет работать в реальной жизни». Во Франции эту инициативу поддержали, а в Индии пообещали «тщательно изучить» целесообразность поддержки идеи, предложенной «Большой семеркой» G7.