Прага, , 12:24 — REGNUM Жители ряда стран Европейского союза испытывают усталость от последствий санкций против России. В этом, выступая в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге, признался представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель European Parliament

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны», — заявил глава дипломатии Евросоюза.

Он также добавил, что граждане ЕС «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Боррель утверждает, что причиной этого кризиса стали не санкции со стороны европейских стран, а исключительно действия России, которая «превращает энергетику в оружие».

Глава европейской дипломатии отметил, что текущая проверка граждан ЕС на прочность будет продолжаться, поэтому Евросоюзу следует говорить с гражданами стран — членов ЕС и объяснять, как выглядит ответственность объединения в условиях конфликта на территории б. УССР. Боррель добавил, что также необходимо подчёркивать важность усилий по ликвидации стратегической зависимости ЕС от энергоресурсов от России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в краткосрочной перспективе ЕС столкнется с серьёзными вызовами в связи с санкциями против России. Он не стал отрицать, что цены на газ растут, однако граждане ЕС «должны быть готовы заплатить цену за свободу».

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