Москва, 6 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции и антироссийских санкций депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают отменить пенсионную реформу и вернуть прежний возраст выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

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«Партия предлагает вернуть прежний пенсионный возраст и отменить пенсионную реформу, на проведении которой в своё время настаивал Международный валютный фонд (МВФ)», — отметил лидер партии Сергей Миронов.

Он напомнил, что на проведении пенсионной реформы настаивал Международный валютный фонд, то есть те самые «благодетели», которые утягивали Россию в бездну.

«Если помните, в МВФ говорили, что проведение пенсионной реформы в России необходимо для предотвращения «негативных демографических тенденций» из-за ожидаемого роста рождаемости в стране, но что-то увеличения численности населения в России мы не видим. Напротив, она падает, и это неоспоримый факт», — указал Миронов.

В МВФ также говорили, что деньги на дополнительные пенсионные выплаты в связи с ростом числа пенсионеров в стране будут, напомнил он.

«Да, в МВФ прогнозировали увеличение доходов и рост российской экономики, но при условии соблюдения правил фонда. Они хорошо известны — от нас требовали ещё большего открытия отечественного рынка западным компаниям и продвижения в России так называемых «демократических» свобод граждан. И то, и другие западным «партнёрам» нужно было только для того, чтобы разрушить нашу страну», — рассуждает парламентарий.

«Хватит! Наелись! С момента начала специальной военной операции наша страна отказалась от «услуг» всех этих забугорных советчиков. Пора начинать возвращать всё назад», — убежден Миронов.

Депутат убежден, что отмена пенсионной реформы вернёт доверие населения к власти страны.