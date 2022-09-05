Владивосток, , 19:45 — REGNUM «На полях» VII Восточного экономического форума на судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония имянаречения двух нефтеналивных танкеров типа «Афрамакс». Суда получили названия «Океанский проспект» и «Академик Губкин». Об этом сообщает пресс-служба компании Роснефть.

Судостроительный комплекс «Звезда». Большой Камень Kremlin.ru

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В торжественной церемонии имянаречения приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и генеральный директор — председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов.

Судно «Совкомфлота» назвали «Океанский проспект» в честь центральной улицы Владивостока. Танкеру «Роснефтефлота» присвоили имя «Академик Губкин» в честь выдающего российского ученого.

Судам получившим имя предстоит пройти швартовный этап испытаний, в ходе которого проверят системы и оборудования судов для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний и передаче заказчику.

«Судостроительный комплекс «Звезда» создается по поручению президента России консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть». Компания обеспечила пилотную загрузку судостроительному комплексу — заключены контракты на строительство 28 судов. Первые уже переданы заказчикам. Два нефтеналивных танкера типа «Афрамакс» — «Владимир Мономах» и «Владимир Виноградов» — в настоящее время выполняют регулярные рейсы по перевозке сырой нефти. Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров подобного класса, 10 из них строятся по заказу «Роснефтефлота», «Совкомфлотом» заказаны еще два танкера», — указано в сообщении.

Отметим, что суда предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкеров составляет 250 метров, а ширина — 44 метра. Суда способны работать как на традиционном, так и на сжиженном природном газе, что соответствует правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к торжественному подъему флага Российской Федерации готовятся на грузопассажирском автомобильно-железнодорожном пароме «Александр Деев». Церемония состоится 6 сентября в рамках работы Восточного экономического форума — 2022.

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