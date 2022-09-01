Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 1 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. К торжественному подъему флага Российской Федерации готовятся на грузопассажирском автомобильно-железнодорожном пароме «Александр Деев». Церемония состоится 6 сентября в рамках работы Восточного экономического форума — 2022. Об этом сообщает пресс-служба Амурского судостроительного завода (АСЗ).

Mil.ru Амурский судостроительный завод

«Александр Деев» является первым из паромов проекта CNF11CPD, предназначенное для линии Ванино-Холмск (о. Сахалин). Кроме того, судно имеет усиленный ледовый класс Arc5 и предназначено для работы в сложных ледовых условиях.

Судно названо в честь советского судостроителя, директора Амурского судостроительного завода (1964−1977) Александра Тимофеевича Деева. В год отмечаемого столетия со дня рождения А.Т. Деева его имя получил один из двух строящихся на АСЗ грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов.

«Под руководством Александра Тимофеевича на заводе была создана эффективно работающая система управления, ориентированная на строительство атомных подводных лодок, внедрена рассчитанная на это специализация цехов, организовано использование электронно-вычислительных машин для управления производством. Одновременно с постройкой АПЛ первого и второго поколений строились уникальные по своему назначению дизельные подводные лодки: «Кефаль» — лодка-мишень, «Ленок» — лодка-спасатель. В период его руководства было сдано Тихоокеанскому Флоту 29 атомных и 5 дизельных подводных лодок. При этом осваивались новые марки стали для прочного корпуса, панорамное просвечивание сварных швов, сухой метод вывода судов из эллингов и многое, многое другое», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск» завершён очередной этап изготовления первой реакторной установки «Ритм-400» для ледокола «Лидер» проекта 10 510.

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