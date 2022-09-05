Новосибирск, 5 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов «Восток» оптимизируют работу участка сборки полупроводниковых приборов, начиная от склада кристаллов и заканчивая складом готовой продукции, сообщает РЦК региона.

РЦК Новосибирск На Новосибирском заводе полупроводниковых приборов «Восток»

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Выпускаемые полупроводниковые приборы используются в источниках опорного напряжения, которые входят в комплектацию любой электронной аппаратуры.

«Наше предприятие — одно из немногих предприятий полного цикла производства электронной продукции в стране. Уверен, что нацпроект приведет к расширению производства, увеличению количества рабочих мест, что в свою очередь позволит нам выйти на новые рынки сбыта и обеспечивать продукцией заказчиков», — говорит исполнительный директор АО «НЗПП Восток» Евгений Масленников.

В нацпроект компания вошла под кураторством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Сотрудники компании вместе с экспертами РЦК проанализируют работу участка сборки полупроводниковых приборов, начиная от склада кристаллов и заканчивая складом готовой продукции, проведут диагностику всех основных процессов, найдут потери и составят план по улучшению эффективности работы.

«В текущих экономических условиях бережливые технологии приобретают особое значение для предприятия. Объемы возрастают, работа должна быть выполнена качественно и в сжатые сроки. Повышение производительности с помощью наших экспертов поможет заводу не сбавлять темп объемов производства продукции и поддержать стабильную работу», — говорит руководитель РЦК Камилла Волосская.

«Нацпроект «Производительность труда» имеет огромное значение для экономики Новосибирской области и Российской Федерации в целом. Сейчас усиливается конкуренция, поэтому показатель производительности приобретает все большую значимость в текущей ситуации. Кроме того, росту производительности помогает программа импортозамещения, которая реализуется с помощью дополнительных инвестиций: участники нацпроекта могут получить льготный кредит от ФРП, модернизировать производство и запустить новую продукцию», — отметил министр экономического развития НСО Лев Решетников.

«Мы проанализировали предприятия, которые вошли в нацпроект, и половина из них — отраслевые лидеры Новосибирской области. Эти предприятия ищут возможности для роста в любой ситуации, чтобы сохранить свои позиции и обеспечить необходимые темпы роста», — рассказал старший руководитель проекта ФЦК Александр Бычков.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

По словам директора Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александра Молодцова, сейчас в нацпроект уже вступили почти 4 тысячи предприятий со всей страны. По данным на конец 2021 года почти 900 предприятий, работавших с экспертами Федерального центра компетенций, смогли увеличить добавленную стоимость суммарно более чем на 150 млрд рублей.

«Уже сейчас ясно, что инвестиции в проект в десятки раз меньше, чем прирост, который предприятия дают в экономику. Только по объему налоговых поступлений национальный проект уже окупился для бюджета. Но на достигнутом не останавливаемся, необходимо отлаживать не только внутренние процессы, но и производственные цепочки в целом», — сказал Александр Молодцов.