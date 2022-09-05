Москва, , 15:59 — REGNUM Победа России над киевским режимом будет, когда страна решит, что победила, отметил депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия»).

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На вопрос «как долго продлится СВО», отвечаю: до нашей победы. А победа будет, когда мы решим, что пора ей быть», — рассуждает Колесник в телеграм-канале.

По мнению парламентария, «самый жесткий этап с выходом на ясный горизонт» будет к весне 2023 года.

«Потому что мы гробить своих воинов не собираемся, и как в 1941-м отправлять в атаку со стрелковым оружием на крепости. К весне нормально разберемся, примерно, как холодец разбирают», — сравнил депутат Госдумы.

Когда западные СМИ пишут, что значительная часть тяжелого вооружения, обещанного Западом режиму Зеленского, еще не произведена, и появится на свет года через два-три, Колесник удивляется: неужели они думают, что киевский режим переживет эти два года.

«Даже такими умеренными темпами, как сейчас, через два года [б. УССР] будет прозрачной, денацифицированной, демилитаризованной, небольшой аккуратной страной. И, думаю, еще раньше. Каждый день приближает нас к победе!» — резюмировал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года.